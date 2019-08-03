Nurgül Yeşilçay’dan kilo açıklaması

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şoke eden Nurgül Yeşilçay’ı gören hayranları tanıyamadı. Yeşilçay, rolü için büyük bir değişim yaşadı.

Mahalleden Arkadaşlar filmi için kilolu bir görünüm elde etmesi için şişmanlatma aparatları takılan Nurgül Yeşilçay, yeni haliyle ilgili bir paylaşımda bulundu, sonrasında ise bununla ilgili bir açıklama yapma gereği hissetti. Rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen Nurgül Yeşilçay’a, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90’lı yılların modası olan perma saç yapıldı.

YEŞİLÇAY’DAN KİLO AÇIKLAMASI

Başarılı oyuncu kilolu görüntüsünün sosyal medyada büyük ilgi görmesi ve herkesin film için kilo aldığını yazıp çizmeye başlaması üzerine Yeşilçay şu paylaşımı yaptı: