Nurgül Yeşilçay’dan Kraliçe göndermesi

Bir süredir İngiltere'de eğitim gören oğlu Osman Nejat'ın yanında olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, buradan yaptığı paylaşımlarla ve verdiği mesajlarla dikkat çekiyor.

Instagram hesabı üzerinden renkli paylaşımlara imza atan ve sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreğini ağzına getirmişti. Oğluyla izlemeye gittiği bir gösteriden, etkinliğin başlamasına dakikalar kalan polis tarafından çıkartılan Yeşilçay, bununla ilgili paylaşımda bulunmuş ve gösterinin olduğu binada bomba ihbarı yapıldığını söylemişti.

ÖLDÜRÜLEN FİLLER ÜZERİNE

İngiltere’de yaptığı gezintiler sırasında karşılaştığı fil heykellerinin fotoğrafını ve hikayesini takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, günde 55 tane fil öldürüldüğünü söylerken bu katliama dikkat çekmek adına yapılmış heykeller üzerinden ‘sahte duyarlar’ şeklinde bir atıfta bulundu. Nurgül Yeşilçay yaptığı sert göndermeyi ise; “Kraliçe’nin başı kalabalık olmasa beni ülkeden yaka paça kovacak” esprisi ile yumuşattı.