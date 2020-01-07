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Nurgül Yeşilçay’dan ‘Küresel iklim değişimi’ paylaşımı
Nurgül Yeşilçay’dan ‘Küresel iklim değişimi’ paylaşımı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dünya genelinde yaşanan mevsimsel gariplikler hakkında bir paylaşımda bulundu.
Magazin 7 Ocak 2020 - 15:21

Cem Özer’le yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat’ın İngiltere’de eğitim görmesi nedeniyle sürekli olarak yurt dışına çıkan Nurgül Yeşilçay, hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir karşılaştırmada bulundu. Havaların sürekli olarak kapalı ve yağmurlu olmasına alıştığımız İngiltere’den son derece açık ve güzel bir havanın görüntüsünü paylaşan Yeşilçay, İstanbul’da aralıksız olarak iki gündür yağan yağmura ve kapalı havaya göndermede bulunarak:

“Bir gün buranın havasının oranın havasından güzel olduğunu söyleseler inanmazdım! Ama hayat mucizelerle dolu” satırlarını yazdı.


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