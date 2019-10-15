Nurgül Yeşilçay’dan mankenlere hodri meydan!

İkinci Bahar dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan ve şimdiye kadar kariyerinde çok sayıda önemli projeyi geride bırakan Nurgül Yeşilçay, son olarak Gülperi adlı dizide boy gösterdi.

Timuçin Esen ile başrolünde oynadığı dizisi Mayıs ayında sona eren Nurgül Yeşilçay, yaz tatili boyunca kadrosunda yer aldığı film projeleri ile sevenlerinin karşısında olmaya devam edecek. Kamera karşısında olduğu zamanlar dışında son derece renkli ve enerjik bir kimliğe sahip olan Nurgül Yeşilçay özellikle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla haber oluyor.

KENDİSİYLE DE DALGA GEÇİYOR

Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat’la çok sayıda esprili video çeken Yeşilçay, onu eğitim için yurt dışına gönderdikten sonra şaşırtıcı paylaşımlarını tek başına yapmaya devam etti. Kimi zaman gündeme yönelik paylaşımlarda da bulunan Yeşilçay, bu defa mankenlere gönderme yaptığı bir fotoğraf paylaştı. Üzerinde çekici bir kıyafetle görülen Yeşilçay, sanki bir podyumda yürüyormuşçasına hareketler sergilediği fotoğrafını; “Cat den daha iyi walking yapma pozumla ben” notuyla paylaştı. Böylelikle üzeri kapalı olarak mankenlerle özdeşleşen bu yürüyüşle meydan okudu.