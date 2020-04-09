Nurgül Yeşilçay’dan temizlik ve spor bir arada…

Karantinanın hemen başında sergilediği sanat çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, şimdilerde oğluyla birlikte ev karantinasında bulunuyor. Sosyal medya hesabından bu süreciyle ilgili esprili paylaşımlarda bulunan Yeşilçay, şimdiye kadar yemek konusundaki hünerlerini sergilemişti.

Başarılı oyuncu bu defa bir farklılık yaptı ve temizliğe el attı. Yeşilçay ayrıca bu işin kasları da çalıştırdığını söyleyerek spor önerisinde de bulunmuş oldu. İşte o satırlar:

“Merhaba spora gönül vermiş dostlarım. Bugünkü sporumuzu bu iki aletimizle yapacağız! Bel, kol, popo ve bacak kaslarını bir arada çalıştıran iki süper alet. Bu püsküllü olanın tasarımı hatalı, fazla oynar başlık, silinecek yeri tutturması zor falan ama bir ütü kadar sıkıcı olmadığı için bu günler için uygun olduğunu düşünüyorum! Hani bu süreç sonrası dijital dünyaya geçiş yapıyorduk! Oklavayla, süpürgeyle mi geçiyorum ben dijitale”