Nurgül Yeşilçay’dan 10 kat maaş itirafı

YouTube'daki 'Talk Show Perileri'nde konuşan oyuncu Nurgül Yeşilçay şaşırtan bir itirafta bulundu.

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Berfu Yenenler’in YouTube’da yayınlanan ‘Talk Show Perileri’ programına konuk olan Nurgül Yeşilçay, bir yapımcının kendisine 2002-2003 yıllarında ‘Bahar’ karakterini canlandırdığı ‘Asmalı Konak’tan aldığı ücretin 10 katını önerdiğini ve senaryoya bakmadan teklifi kabul ettiğini söyledi.

Yeşilçay, “Asmalı Konak bittikten sonra bana bir para verdiler… Adam ’10 katı para veriyorum’ dedi. Olabilir mi böyle bir şey? Hiç senaryoya falan bakmadım tabii” ifadelerini kullandı.



Yeşilçay, o dizinin ise rol aldığı ‘Melekler Adası’ olduğunu söyledi.

“PONÇİK NECATİ”

Beş yıldır birlikte olduğu yönetmen Necati Kocabay hakkında da konuşan Nurgül Yeşilçay, “Necati ponçik biri. Pamuk pamuk. Sakin, göründüğü gibi. Necati ile kavga edemiyorum. Necati kavga etmez. Evde genelde ben kendi kendime kavga ederim. Kimse o sırada benimle muhatap olmaz” dedi.

“PAVYONA GİTMİŞ”

Nurgül Yeşilçay, Cem Özer’den olan oğlu Nejat ile ilgili de şunları söyledi:

* Oğlum Nejat’ın sevgilisi olsa karışırım. Oğlanın yanında çok iyi davranırım. Oğlum gittiğinde uyarırım. Korkuncum yani.

* Nejat’ı yanında sevmediğim arkadaşları konusunda uyarmam ama yanındakinin kuyusunu kazarım. Sonra Nejat kendi kendine vazgeçmiş gibi oluyor.

* Nejat bir gün gece 2’de eve geldi. Pavyona gitmişler. Artık pavyondan topluyorum. Ben de oturmuş bekliyorum. Çıkardı sigarayı çat diye koydu. ‘İçmiyorum’ dedi. Ağzında da sakız. Herhalde o gün içki, sigara denemiş.

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