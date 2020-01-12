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Nurgül Yeşilçay’ı korkutan bomba ihbarı
Nurgül Yeşilçay’ı korkutan bomba ihbarı
İngiltere'de eğitim gören oğlu Osman Nejat'ın yanına giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, burada başına gelen korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 12 Ocak 2020 - 11:17

Oğluyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair Instagram hesabının hikaye bölümünden bol miktarda paylaşıma imza atan Yeşilçay, gece için bir gösteriye bile aldı. Oğluyla birlikte izleyeceği sihir gösterisi için çok heyecanlanan ve bu heyecanını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden de paylaşan Yeşilçay’ın heyecanı ne yazık ki yarım kaldı.

GÖSTERİ ERTELENDİ

Şovun başlamasına dakikalar kala gösteri merkezine gelen polisler tarafından dışarıya çıkartılan konuklar soğukta beklerken içeride hummalı bir arayış başladı. Yeşilçay sonrasında gösteri merkezi tarafından atılan gösterinin iptal edildiğine dair Tweeti paylaşırken, sihir gösterisinin bomba ihbarı üzerine ertelendiği ortaya çıktı. Nurgül Yeşilçay gün içerisinde yaşadıklarını: “Son nokta: Dünyanın her yeri aksiyon dolu” satırlarıyla sonlandırdı.