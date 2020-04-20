Nurgül Yeşilçay’ın 23 Nisan animasyonu

Ev karantinası günlerini son derece verimli bir şekilde geçiren ve yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerini de eğlendirmeyi başaran Nurgül Yeşilçay, bu defa 23 Nisan’la ilgili bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

İlk olarak mutfaktaki hünerlerini sergilediği videolar ile takipçilerinin karşısına çıkan Yeşilçay, daha sonra evde temizlik yaparken spor yapmanın mümkün olduğunu göstermişti. Çektiği videolara oğlu Osman Nejat’ı da katan Yeşilçay, bu defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bir video paylaştı.

Oğlu ile birlikte çektiği animasyonu üç gün önceden görücüye çıkaran Nurgül Yeşilçay şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan için şahane bi animasyon hazırlamak için yola çıktık! Dünyanın en saçma animasyonu oldu. “Ne izledim ben şimdi” diyeceğiniz özellikle seslendirme,efekt ve senaryo harikası bu kısa filmimiz 23 Nisan değil de bugün daha iyi gelecek gibi gibi gibi! Paralel evren çok güzel gelsene”