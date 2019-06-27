Nurgül Yeşilçay’ın ‘deyim’ tepkisi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bir deyime tepki gösterdi.

Gülperi dizisi ile geride bıraktığımız sezonu başarılı bir şekilde sonlandıran Nurgül Yeşilçay, şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor. Kısa bir süre öncesine kadar oğlu Nejat’ın okul kaydı için Londra’da bulunan Yeşilçay, Türkiye’ye döndükten sonra esprili paylaşımlara imza atmaya başladı. Kimi zaman evini düzenlerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Yeşilçay, kimi zaman da yaz sıcaklarına gönderme yaptığı esprili bir foto ile takipçilerinin karşısına çıktı.

ÇAY HARARETİ ALIR

Elinde bir bardak çayla çekilmiş fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Yeşilçay, bu karenin altına şunları yazdı: ‘Çay harareti alır’ daki ‘çay’, ‘dere’ manasındaymış. Eee o zaman böyle deyim mi olur? Tabii ki dere harareti alır! Ben diyor muyum yoğurt beyazdır…’