Nurgül Yeşilçay’ın diyet paylaşımına Murat Cemcir’den salçalı yorum

Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından diyetini paylaştı, Murat Cemcir yorum yaptı: "Önden salça yemeyeceğiz yani..."

Şu sıralar düğün hazırlıklarıyla gündemde olan Nurgül Yeşilçay’ın sosyal medyadan paylaştığı yeni beslenme programı Murat Cemcir’in gözünden kaçmadı. Diyet listesine laf atan Cemcir, esprili bir şekilde “Önden salça yemeyeceğiz yani şimdi anladım” dedi.

Necati Kocabay ile evlilik hazırlığında olduğu bilinen Nurgül Yeşilçay geçen ay formülünü verdiği ve çok konuşulan diyetini bozduğunu söyledi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki oyuncu yeni beslenme programını da şu şekilde açıkladı:

“ÖNCE PROTEİN”

“Şimdi ben bi diyete başlamıştım ya. Hah!!! Onu bozdum. Şimdi tekrar başladım ya hani. Hani doktor kontrolünde. Hah!!!O devam. Çok kısa kısa işe yarayanları söylüyorum:

– Sabah aç karna kantaron yağı

– Lokantaya gittiğinizde ekmek gelir ya önce sakın yeme! Önce protein! Yemeğin sonunda karbonhidrat al

– Makarna ye sebzeli ve sakın hamur gibi pişirme!

Yeşilçay’ın bu paylaşımına Murat Cemcir’den yorum gecikmedi. Cemcir “En sevdiğim yengem” dediği Nurgül Yeşilçay’ın notunun altına “Önden salça yemeyeceğiz yani şimdi anladım” yazdı.