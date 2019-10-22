Nurgül Yeşilçay’ın gülümseten photoshop deneyimi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımların arasına yeni bir tanesini daha ekledi.

Yaz tatilinin bir kısmını Ahmet Kural ve Murat Cemcir’le birlikte başrolünde oynayacağı bir filmin setinde geçiren Nurgül Yeşilçay, çekimler sonrasında tatile çıktı. Tatili boyunca sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapan Yeşilçay, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul’a döndü.

YEŞİLÇAY’DAN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIMLAR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle esprili paylaşımlarıyla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, yine benzer bir paylaşıma imza attı.

Çektiği bir selfieye; “Ben buna şimdi photoshopla kulak yaparım, fonu da beyaz yaparım! Şahane vesikalık olur! (Ben bir dahiyim)” notunu düştü ve aynı selfie üzerinde dediklerini gerçekleştirerek yeni bir paylaşımda bulundu.



