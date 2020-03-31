Nurgül Yeşilçay’ın karantina sonrası görüntüsü…

Ev karantinası sürecinde fazlaca yemek tüketilmeye başlandığı için ünlü isimlerin paylaşımında yemek tarifleri ve alınan kilolar öne çıkıyor.

Bu konuda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan son isim Nurgül Yeşilçay oldu. Kısa bir süre önce kendisine ait sergiyi sevenlerinin beğenisine sunan Yeşilçay, oğluyla birlikte geçirdiği karantina günlerinde mutfak maharetlerini de gözler önüne seriyor.

Yeşilçay hesabından yaptığı son paylaşımda bu şekilde yemek yemeye devam ederse karantina sonrasında çok fazla kilo alabileceğini ima etti ve iki farklı paylaşımda bulundu.

Bir tanesinde son filminde büründüğü bir görüntüye yer veren Yeşilçay, bir diğerinde ise çizdiği resimlerden birisine gönderme yaptı.