Nurgül Yeşilçay’ın kitap okuma şekli!

Ev karantinası günlerinde sosyal medyanın en eğlenceli karakterleri arasında yerini alan Nurgül Yeşilçay, yaptığı esprili paylaşımlarla öne çıktı. Yeşilçay son olarak kitap okurken nasıl göründüğünü paylaştı.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, mutfak işleriyle başladığı karantina günlerinde daha sonraları temizliğe girişmiş ve bu sırada paylaştığı birbirinden esprili karelerle ve mesajlarla kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı. Yaptığı paylaşımlarla renkli kişiliğini gözler önüne seren Yeşilçay, bu defa kitap okurken nasıl şekilden şekile girdiğini gösterdi.

İşte Nurgül Yeşilçay’ın kitap üzerine yaptığı o paylaşım:

“Tanıyanlar bilir! Heyecanla bi şey okuyosam rahat rahat oturup okuyamıyorum!Rahatsız bi yere “tünemem”gerekiyor. Bu dönemde de yine yeniden Emile Zola ya düştüm! Aşk, ihtiras, gözyaşı, kirli aşk üçgenlerinin en edebi hali… Sarsarcasına tavsiye ederim! Siz neler okuyosunuz? Ya da doğru soru: Okuyabiliyor musunuz?”