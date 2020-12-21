Nurgül Yeşilçay’ın unutamadığı telefon konuşması

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Yeşilçay, bir hayranının eşiyle telefonda konuşmasını istemesinden sonra adamın karısının kendisine küfür ettiğini söyledi.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, ‘Asmalı Konak’ dizisi çekimlerinde bir hayranının yanına yaklaşıp “Eşimle telefonda konuşur musunuz?” ricası üzerine kadını aradığını söyledi.

“HADİ BE ORADAN…”

Yeşilçay “Kadına, ‘Merhaba ben Nurgül’ falan diyorum, kadın ‘Hadi be oradan oros…’ diye bağırıyor! Meğer adam kadını aldatıyormuş. Küfürü ben yedim” diyerek, yaşadığı ilginç olayı hayranlarıyla paylaştı.

Öte yandan bir süredir karavanda yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, önceden yaptığı bir çılgınlığı daha itiraf etti.

Takipçilerinin “Eskişehir’de yaşarken bir arkadaşınızla iddiaya girip sokağa bornozlu çıktığınız doğru mu?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Doğru. Hatta Fazıl Say konseriydi. Oraya gittik. Efendi gibi izleyip geri döndük. Yine bir iddia sonucu pijama ve pofuduk terlikle İstanbul gecelerine aktık”

Geçen gece evinde ölü bulunan senarist Alper Alpözgen ile çalıştığını ve ölüm haberinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Yeşilçay, “Dün annemin ölüm yıldönümüydü. Üstüne Alper’in ani ölüm haberini aldık! Kötüyüm, bi tuhafım. Zamansız eğlenceli, yetenekli kişilerin gidişi çok koyuyor. Alper Alpgözen, bizim yazın çektiğimiz Exxen’de yayınlanacak olan “Vahşi Şeyler” dizimizin senaristiydi. Allah rahmet eylesin” dedi.