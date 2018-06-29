Nurgül Yesilçay’ın yapımcı sevgilisi Necati Kocabay iddialarını doğruladı

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Son olarak Paramparça adlı dizide izlediğimiz ve şimdilerde bir yetenek yarışmasının jüri koltuğunda oturan Nurgül Yeşilçay aynı zamanda bir de dizi projesinde boy göstermeye hazırlanıyor. 42 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Çıkan bu iddialar sonrasında uzun süre sessiz kalan ikiliden Kocabay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşk iddialarını doğruladı. Necati Kocabay’ın paylaştığı fotoğrafın altına ise oyuncu Nurgül Yeşilçay “Aşkım benim” yazarak karşılık verdi. İşte Necati Kocabay ve Nurgül Yeşilçay aşkını kanıtlayan o fotoğraf;



