Nurgül’den kuaför öncesi ve sonrası paylaşımı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yasaklar kalkar kalkmaz kuaföre koştu ve burada gördüğü ortamı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Uzun bir aradan sonra dün AVM ve kuaförler açılmış ve normalleşme takvimi sürecinde müşteri kabul etmeye başlamıştı. Yasaklar kalkar kalkmaz kuaföre koşan isimler arasında olan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem kuaför öncesi süreci hem de sonrasını anlattı.Yaptığı paylaşımla Corona virüsü salgını sonrası ortamın nasıl olacağı konusunda bir de fikir veren Yeşilçay yine bolca espri yapmayı da ihmal etmedi.

Kuaför sonrası halini de yine Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yeşilçay, bu karenin üzerine düştüğü notla yine gülümsetti.