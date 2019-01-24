Nurhan Özenen kimdir? Nurhan Özenen nereli ve kaç yaşında?

Nurhan Özenen, 1960 doğumludur. 1978 yılında profesyonel oyunculuğa başlayan ve ardından birçok dizide yer alan Nurhan Özenen hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nurhan Özenen nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Perihan Korkmazer karakterini canlandıran Nurhan Özenen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nurhan Özenen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NURHAN ÖZENEN KİMDİR?

Nurhan Özenen, 26 Ocak 1960 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda eğitim alan Nurhan Özenen, 1988 senesinde Düttürü Dünya isimli film ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Ezel dizisinde canlandırdığı Selma Hünel karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nurcan Özenen, bugüne kadar Ferhunde Hanımlar, Kurşun Kalem, Karakolda Ayna Var, Bana Babamı Anlat, Babam ve Biz, Büyük Yalan, Candan Öte, Çekmeceler, Geriye Kalan, Parmaklıklar Ardında ve Adanalı gibi projelerde rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat Dizisinde Perihan karakterine hayat veren Nurhan Özenen, 1.63 metre boyunda 70 kilo ve Kova burcudur.



Nurhan Özenen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Perihan Korkmazer) (TV Dizisi)

2018 – Şampiyon (Doktor) (Sinema Filmi)

2015 – Misofonya (Doktor) (Sinema Filmi)

2014 – Çekmeceler (Nurhan) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Umutsuz Ev Kadınları (Adalet Hanım) (TV Dizisi)

2009 – Ezel (Selma) (TV Dizisi)

2008 – Adanalı (Hafize Ana) (TV Dizisi)

2007 – Senin Uğruna (Makbule) (TV Dizisi)

2007 – Parmaklıklar Ardında (Serpil) (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Sena) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Yalan (Nisa) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Vildan) (TV Dizisi)

2001 – Babam ve Biz (TV Dizisi)

2000 – Kurşun Kalem (TV Dizisi)

2000 – Karakolda Ayna Var (TV Dizisi)

1993 – Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)

1988 – Düttürü Dünya (Dansöz) (Sinema Filmi)

1986 – Guguk Kuşu / Aşka Zaman Yok (Sinema Filmi)