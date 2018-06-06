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Nuri Alço ağır konuştu: Yeni nesil oyuncular alem yapıyor
Nuri Alço ağır konuştu: Yeni nesil oyuncular alem yapıyor
Yeşilçam'ın usta oyuncuları Eşref Kolçak (91) ile Nuri Alço (67), Cüneyt Faruk Arkın’ın yöneteceği ‘Hayalimdeki Köy’ filminde bir araya geldi
Magazin 6 Haziran 2018 - 10:33

Giresun'da çekilecek filmin tanıtımı Bayrampaşa’da bulunan bir otelde yapıldı. Eşref Kolçak yeni nesil meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. “İş terbiyeleri yok. Selam bile vermiyorlar. Oyunculukları kötü. Yeni yönetmenler bizden korkuyor” dedi.

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‘GENÇ ARKADAŞLAR PARAYI BULUNCA…'

Nuri Alço da ağır konuştu: “Genç arkadaşlar parayı bulunca şımarıyor. Ama uyuşturucuya para yetişmez. Her içici bir satıcıdır. Yeni nesil oyuncular otel odalarında buluşup sabahlara kadar alem yapıyor. Çok kişiyi uyuşturucu batağından kurtardım.”

Son güncelleme: 10:43 - 06.06.2018
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