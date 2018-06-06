Nuri Alço ağır konuştu: Yeni nesil oyuncular alem yapıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncuları Eşref Kolçak (91) ile Nuri Alço (67), Cüneyt Faruk Arkın’ın yöneteceği ‘Hayalimdeki Köy’ filminde bir araya geldi

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Giresun'da çekilecek filmin tanıtımı Bayrampaşa’da bulunan bir otelde yapıldı. Eşref Kolçak yeni nesil meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. “İş terbiyeleri yok. Selam bile vermiyorlar. Oyunculukları kötü. Yeni yönetmenler bizden korkuyor” dedi.

‘GENÇ ARKADAŞLAR PARAYI BULUNCA…'

Nuri Alço da ağır konuştu: “Genç arkadaşlar parayı bulunca şımarıyor. Ama uyuşturucuya para yetişmez. Her içici bir satıcıdır. Yeni nesil oyuncular otel odalarında buluşup sabahlara kadar alem yapıyor. Çok kişiyi uyuşturucu batağından kurtardım.”