Nuri Alço balayından paylaştı!

Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, geçtiğimiz ay evlendiği Burcu Sezginoğlu’yla, Marmaris’te balayı yapıyor. Alço, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, “Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu’ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?” diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu’na evlilik teklifinde bulunmuştu.

NURİ ALÇO BALAYININ TADINI ÇIKARTIYOR

Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi. Nikaha, corona virüsü sebebiyle çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

Alço, Instagram hesabında 33 yaş küçük sevgilisiyle Marmaris tatilinde çekilen fotoğrafını paylaştı. Usta oyuncunun balayı fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Alço'nun 33 yaş küçük eşi, aynı zamanda menajerliğini de üstleniyor.