Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce corona virüsüne yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu, “Herkül’üm benim… Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım” diyerek sevenlerinden dua istedi.

KÖTÜ ADAM ROLLERİYLE GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Baba tarafı Bulgaristan göçmeni olan Nuri Alço, Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço’nun torunu…Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından bir süre mankenlik yaptı… 1974 yılında Okan Uysaler’in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti. Eskişehir’deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak voleybol oynadı. Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynadı. 80’li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile çok sayıda filmde oynadı.