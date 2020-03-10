Nurseli İdiz: Bedava gezip üzerine para kazanıyoruz

Uzun süredir yeni bir proje ile ekranlarda görünmeyen Nurseli İdiz önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Eskiye nazaran oldukça kilo verdiği gözlenen oyuncu basın mensuplarının röportaj teklifini kırmadı ve soruları yanıtladı.

Tiyatro oyunlarının devam ettiğini söyleyen İdiz , oyunuyla ilgili “çok iyiyim her şey yolunda oyunumuz devam ediyor, turneler devam ediyor. Bedava seyahat yapıyoruz, geziyoruz. Üstüne para kazanıyoruz daha ne olsun” dedi.

“BU RESMEN CİNSİYET AYRIMCILIĞIDIR”

Eski zamanlara göre şimdiki oyuncuların ekonomik anlamda iyi olduklarını söyleyen İdiz'e gazeteciler, geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli'nin “şimdiki zamanda kadın oyuncular , erkek oyunculardan daha az ücret alıyor “ açıklamalarının hatırlatılması üzerine İdiz “ Meryem Uzerli çok doğru söylemiş. Bu resmen cinsiyet ayrımcılığıdır. Aynı başrolü paylaşıyorlar biri 2 katını alıyor bu yanlış bence de” dedi. Nurseli İdiz gazetecilere teşekkür ederek cadde de bulunan bir butiğe girdi.