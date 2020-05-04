Nurseli İdiz, “Mal varlığımı kaybettim”

Coşkun Sabah ile Serdar Ortaç salgın nedeniyle konserleri iptal edilince, ‘Masraflarımız çok, hazıra dağ dayanmaz' açıklamasını yapmıştı. 59 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı. İdiz,”Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar'ın açıklamaları bana göre ayıp” dedi.

“MAL VARLIĞIMI KAYBETTİM”

İdiz sözlerine şu şekilde devam etti, “Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim. Bir ticari başarısızlığa düştüm. Çok büyük borçlar ödedim. En büyük hatam. Birikim yapmamak. Belki daha az borç ödeyip kendime saklayabilirdim. Hala da borçlarım var umarım işler açılır da her şey hallolur” ifadelerini kullandı.

