Nurseli İdiz’den Beren Saat’e vefasızlık suçlaması

Usta oyuncu Nurseli İdiz, yıllar önce jüri üyeliğini yaptığı programda şöhrete kavuşan Beren Saat'in vefasız olduğunu belirterek, "Beren'i biz seçtik 'Türkiye'nin Yıldızları' programında, bundan hiç bahsetmez ama… Son zamanlarda oyunculuğunu ikinci plana attı gibi geliyor" dedi.

Nurseli İdiz dün 2. Sayfa programına konuk olarak, yıllar önce jüri üyeliği yaptığı Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında keşfedilen ve bu yarışma sayesinde şöhrete erişen Beren Saat ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Beren’i biz seçtik ‘Türkiye’nin Yıldızları’ programında, bundan hiç bahsetmez ama” diyen İdiz, Saat’in son zamanlarda özel hayatıyla gündemde olduğunu, oyunculuğunu ise ikinci plana attığını söyledi.

Beren Saat’in çok farklı yerlerde olabileceğini söyleyen İdiz, “Biz ustalarımızı hep anarız ama şimdi böyle olmuyor. 2001 miydi, 2002 miydi hatırlamıyorum. Yarışmadan çıktılar Engin Akyürek ile birlikte. Yarışmadan sonra hiç görüşmedik. Beni aramak zorunda değil ama yarışmadan da bahsetmiyorlar. ‘Ben bu yarışmadan çıktım’ demiyor. Sonuçta oyunculuk yarışmasıydı, güzellik yarışması değildi” dedi.

“ENGİN SAHİCİ BİR ÇOCUK”

Yarışmada birinci olan Engin Akyürek ile ilgili de konuşan İdiz, şunları söyledi: “Engin bambaşka bir çocuk. Zaten konservatuvar mezunu olarak yarışmaya girmişti, belliydi birinci olacağı. Hep mütevazılığını korudu, oyunculuğunu hep bir adım ileri taşıdı. O bahsediyor yarışmadan, doğal sahici bir çocuk Engin. Yarışmada bir sürü yetenekli insan vardı, kıymetini bilemediler.”