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Nusret eti bıraktı, Harmandalı oynadı
Nusret eti bıraktı, Harmandalı oynadı
Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe, Harmandalı oynadığı video ile dikkat çekti. Sürekli olarak etle ilgili maharetlerini sergilediği videolar paylaşan Nusret bu defa başka hünerlerini gösterdi.
Magazin 16 Nisan 2020 - 15:04

Tuz dökme hareketiyle fenomen hale gelen kısa sürede de dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde mekan açan Nusret, sosyal medya hesabından Harmandalı oynadığı anları paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi olan Nusret’in sosyal medyada yaklaşık 27 milyon takipçisi var.

Nusret yaşanan corona virüsü salgını sonrasında işlerinin azalmasıyla birlikte telefon siparişi ile satış yapmaya başlamış ancak sipariş ürünlerin fiyatlarını çok yüksek tuttuğu yönünde eleştiriler almıştı.

 

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