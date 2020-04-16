Nusret eti bıraktı, Harmandalı oynadı

Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe, Harmandalı oynadığı video ile dikkat çekti. Sürekli olarak etle ilgili maharetlerini sergilediği videolar paylaşan Nusret bu defa başka hünerlerini gösterdi.

Tuz dökme hareketiyle fenomen hale gelen kısa sürede de dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde mekan açan Nusret, sosyal medya hesabından Harmandalı oynadığı anları paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi olan Nusret’in sosyal medyada yaklaşık 27 milyon takipçisi var.

Nusret yaşanan corona virüsü salgını sonrasında işlerinin azalmasıyla birlikte telefon siparişi ile satış yapmaya başlamış ancak sipariş ürünlerin fiyatlarını çok yüksek tuttuğu yönünde eleştiriler almıştı.