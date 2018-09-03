Nusret eti tuzlamayı geçti artık ‘altın’lıyor!

Nusret sosyal medya hesabından yaptığı tuzlama hareketiyle dünya çapında bir fenomen haline gelmiş ve kısa sürede milyonlarca insan onun tuzlama hareketini taklit eden videolar paylaşmaya başlamıştı.

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Dünyanın pek çok ülkesinde açtığı mekanlarla adından söz ettiren ve burada ünlü konuklarını ağırlayan Nusret Gökçe bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Yoğun iş maratonu dışında kalan zamanlarını spora ayıran ve kimi zaman da artık markası haline gelen ‘et tuzlama’ videoları paylaşan Nusret, son videosunda işi bir tık daha öteye taşıdı ve eti altın yaprağına buladı. Son derece lüks ve son derece pahalı bir sunum şekli olan eti altına bulama videosunu ’24 karat altın biftek’ notuyla paylaştı.