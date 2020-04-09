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Nusret Gökçe’den tepki çeken fiyat tarifesi!
Nusret Gökçe’den tepki çeken fiyat tarifesi!
Corona virüsü salgını nedeniyle evlerde kalan insanlara paket servisi yapan Nusret'in sergilediği fiyat tarifesi dudak uçuklattı.
Magazin 9 Nisan 2020 - 12:04

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerde kalan insanlara paket servisi yapan Nusret’in fiyatları dudak uçuklattı.

NUSRET GÖKÇE VİRÜSÜ FIRSATA MI ÇEVİRMEK İSTİYOR!

Corona virüsünün Türkiye’ye sıçramasının ardından vatandaşlar eve kapanmıştı. İnsanların evlere girmesi ile birlikte, dışarıdan paket servisleri de arttı. Paket servis yapan işletmelerden biri olan Nusret’in fiyat listesi dudak uçuklattı.  Buna göre Nusret’in kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması dikkat çekti. Nusret Gökçe’nin bu yaptığı sosyal medyada “Fırsatçılık” olarak yorumlandı.

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Son güncelleme: 12:49 - 09.04.2020
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