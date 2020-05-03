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Nusret Gökçe’nin Mikanos’taki restoranına corona engeli
Nusret Gökçe’nin Mikanos’taki restoranına corona engeli
Yunanistan'ın ünlü haber sitesi  geçtiğimiz yıl sosyetenin dünyaca ünlü tatil adası Mikanos’ta restoran açan Nusret Gökçe’nin bu yıl restoranını corona virüsü nedeniyle açamayacağını duyurdu.
Yaşar ANTER
Magazin 3 Mayıs 2020 - 15:41

Yunanistan'ın Ege’deki dünya jet sosyetesinin tatil merkezi Mikanos adasında geçtiğimiz yıl Yunanlı Nammos Grubu ile birlikte Hora bölgesinde Nusret Mikanos'un açılışını düzenlediği bir parti ve şov ile kutlayan Nusret Gökçe corona virüsü mağduru olduğu açıklandı.

 CORONA ENGELİ

Yunanistan'da yayın yapan Protothema’nun haberine göre, Nusret Mikanos restoran'ın birçok ünlü otel ve restoran ile bu yıl açılmayacağı kararını aldığı belirtildi. Corona virüsü tedbirleri gereğince Yunan adalarında turizmin en erken Temmuzun sonu Ağustos ayının başında açılmasının beklendiği, bu nedenle Nusret Mikanos'un açılmayacağını iddia edildi. Nusret Mikanos geçen yıl açılmış ve  yaklaşık 80 personel çalışıyordu.

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