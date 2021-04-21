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Nusret ‘Nereden geldiğini unutma’ diyerek paylaştı

Et lokantaları ve 'saltbea' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, 34 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından "Nereden geldiğini unutma" yazarak doğduğu Erzurum Paşalıköy'den bir video paylaştı.

Güncellenme: 10:27, 21/04/2021
Hayat HaberleriMagazin

Nusret Gökçe, Instagram hesabından doğduğu topraklara ait bir video paylaşımda bulundu. Nusret, 1 milyondan fazla görüntülenen videosuna şu notu düştü:

“Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe’nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı.”

“13 YAŞINDA, GÜNDE 18 SAAT…”

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

* 1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım.

* Her gün 18 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu.

* 2009-2010'da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı.

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Yayınlanma Tarihi:08:56,