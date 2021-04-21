Nusret ‘Nereden geldiğini unutma’ diyerek paylaştı

Nusret Gökçe, Instagram hesabından doğduğu topraklara ait bir video paylaşımda bulundu. Nusret, 1 milyondan fazla görüntülenen videosuna şu notu düştü:

“Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe’nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı.”

“13 YAŞINDA, GÜNDE 18 SAAT…”

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

* 1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım.

* Her gün 18 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu.

* 2009-2010'da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı.

İlginizi Çekebilir İki sanatçıdan Nusret'e 40 milyon TL'lik telif hakkı davası

İlginizi Çekebilir Adriana Lima'nın Nusret paylaşımı olay oldu