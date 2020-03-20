Nusret telefon numarasını paylaştı, arayanlarla tek tek konuştu

Saltbae hareketiyle bir anda ünlenen Nusret Gökçe, sosyal medya hesabı üzerinden telefon numarasını takipçileriyle paylaştı. Aramaların ardı arkası kesilmeyen Nusret, tek tek yaptığı görüşmeleri de hesabınan paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabı üzerinden telefon numarasını paylaştı ve “Ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım” dedi.

Paylaşımın ardından ise binlerce telefon araması alan Nusret, gelen aramalara cevap vererek elinden geldiğince herkesle muhabbet etti.

Nusret bu hareketini, “İnsanların hepsi evde, kendilerini yalnız hissetmesinler” diyerek duruma açıklık getirdi.

Gökçe’nin birçok takipçisi kendisiyle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.

Neden böyle bir şey yapıyorsun diye soran takipçilerine, “Bugünü ayırdım herkese, neşe olsun moral olsun diye” cevabını verdi.

Takipçileriyle oldukça samimi diyaloglar kuran Nusret’in bu hareketi takdir topladı.

Gökçe’yi arayan birçok takipçi, ondan bazı hediyeler isteyerek ricada da bulundu. Takipçilerini kırmayan ünlü isim, talebi olanların kendisine mesaj atmasını istedi.