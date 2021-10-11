Nusret ‘yeni hedefini’ açıkladı: Demedi demeyin!

Et restoranları ve 'saltbae' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak yeni hedefini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kendine has ‘tuz serpme’ (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

38 yaşındaki Gökçe, Instagram hesabından çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’da işletmeleri bulunan Gökçe, paylaşımına, “Uzaya ilk restaurant’ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin” notunu düşerek yeni hedefini açıkladı.



“13 YAŞINDA, GÜNDE 18 SAAT…”

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

* 1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım.

* Her gün 18 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu.

* 2009-2010’da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı.