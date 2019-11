Nusret’e ‘Mafya Babası’ suçlaması

Dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, çalışanlarıyla mahkemelik oldu. New York Daily New Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulunan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş, Saltbea hareketinin yaratıcısının sürekli bahşişlere el koyduğunu, mobing uyguladığını ve haksız yere işten adam çıkardığını söyledi.

ABD'de çalışan dört kişi, verdikleri röportajda ayrıca Nusret’in kendini ‘Mafya Babası’ sandığını da belirtti ve şöyle konuştular: “Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu. Bize diktatör gibi davranıyordu. Bize ‘Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur' diye bağırıyordu. Sürekli izlediği ‘Scarface' (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu.”

Nusret, suçlamalar karşısında ABD Federal Mahkemesi tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret, New York'taki şubesinden günde 130 bin dolar (750 bin TL) ciro yapıyor.