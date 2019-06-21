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Nusret’e Yunanistan’da büyük şok
Nusret’e Yunanistan’da büyük şok
Yunanistan'ın en turistik adası Mikonos’ta lokanta açan Nusret, fiş kesmediği için 48 saat kapatma cezası aldı.
Magazin 21 Haziran 2019 - 10:45

Nusret Gökçe yaklaşık 15 gün önce Yunanistan'ın Mikonos Adası’nda Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 Euro’luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti. Teftiş sabah saatlerine kadar sürdü. Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenildi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Nusret’in yeni mekanına Roma’da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad’lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus’un Türk yıldızı Emre Can gibi isimler gitmişti.

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