Nusret’in 4.5 milyon liralık külliyesi

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İş yoğunluğu nedeniyle Nusret Gökçe’nin 10 Temmuz 2017’de telekonferans yöntemiyle eşlik ettiği temel atma törenine başta babası Faik Gökçe (65) olmak üzere yaklaşık 300 kişi katılmıştı. Dört bin metrekarelik alana kurulan ve Cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyede son aşamaya gelindi.

Nusret Gökçe açılışta hazır bulunacak. Açılışa ayrıca ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ali Ağaoğlu ve Ferit Şahenk de katılacak. Kü lliyenin en büyük özelliği içinin ve çevresinin mermer olması. Külliyenin maliyeti 4.5 milyon TL’yi buldu ve hazır hale geldikten sonra müftülüğe devredilecek. Açılış Ramazan Bayramı’nın birinci veya ikinci gününde yapılacak.