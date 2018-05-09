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Nusret’in 4.5 milyon liralık külliyesi
Nusret’in 4.5 milyon liralık külliyesi
Paylaştığı tuz dökme (Saltbae) videolarıyla dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Nusret Gökçe'nin doğum yeri olan Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde yaptırdığı külliye Haziran ayında açılacak.
Magazin 9 Mayıs 2018 - 10:56

İş yoğunluğu nedeniyle Nusret Gökçe’nin 10 Temmuz 2017’de telekonferans yöntemiyle eşlik ettiği temel atma törenine başta babası Faik Gökçe (65) olmak üzere yaklaşık 300 kişi katılmıştı. Dört bin metrekarelik alana kurulan ve Cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyede son aşamaya gelindi.

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Nusret Gökçe açılışta hazır bulunacak. Açılışa ayrıca ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ali Ağaoğlu ve Ferit Şahenk de katılacak. Kü lliyenin en büyük özelliği içinin ve çevresinin mermer olması. Külliyenin maliyeti 4.5 milyon TL’yi buldu ve hazır hale geldikten sonra müftülüğe devredilecek. Açılış Ramazan Bayramı’nın birinci veya ikinci gününde yapılacak.

Son güncelleme: 11:23 - 09.05.2018
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