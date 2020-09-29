Nusret’in Boston’da yeni açtığı restoran kapatıldı

Boston’daki ruhsat kurulu restoranın halk sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Restoranda çalışanlar dahil maskesiz kişilerin olması ve masaların sosyal mesafeli olmaması corona virüsü tedbirlerinin dışına çıkıldığını gösterdi. Ayrıca restoranın yönetmeliğe aykırı şekilde iki yangın çıkışının da kapalı olduğu tespit edildi.

Faaliyetleri durdurulan ve içki ruhsatı askıya alınan restoranla ilgili belediye kurulunda bugünkü değerlendirmeden sonra karar verilmesi bekleniyor.

“APPLE KUYRUĞU DEĞİL”

Boston’daki restoranı 11 gün önce açan Nusret, mekan önündeki sosyal mesafesiz uzun kuyruğu Instagram hesabından “Aman dikkat Apple kuyruğu değil Nusr-Et Boston. Teşekkürler Boston” diyerek paylaşmıştı.



Independent’in haberine göre, Nusret Gökçe söz konusu karar ile ilgili herhangi bir yorum yapmadı.