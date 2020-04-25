Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi! Nyakim Gatwech kimdir?

Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi. Güzellik kalıplarını kıran 24 yaşındaki model birçok insana da ilham kaynağı oluyor. Peki Nyakim Gatwech kimdir?

Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech, Guinness rekorlar kitabına göre “Dünya’nın En Siyah İnsanı” olarak seçildi. Nyakim Gatwech, Melanin adlı normalde deride, saçlarda, göz zarlarında, beynin bazı bölgelerinde, melanik denen bazı urlarda bulunan ve tirozin'in yükselmesiyle oluşan koyu renkli biyolojik pigment hastalığına yakalandığı biliniyor. İşte hayatı hakkında bilinmeyenler…

NYAKİM GATWETCH KİMDİR?

Nyakim Gatwech, 27 Ocak 1993 yılında dünyaya geldi. 27 yaşındaki moda ikonu, şu an Minneapolis, Minnesota’da yaşıyor.

Gatwech hem moda sektöründeki çeşitliliği, hem de dünyadaki siyahi haklarını temsil ediyor. Ona takılan ‘Karanlığın Kraliçesi’ lakabını da kabul ediyor.