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O çocuk Kurt Efe değil

Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı gündem oldu. Oyuncunun kucağında poz verdiği çocuğu herkes Kurt Efe sandı ama durum farklı çıktı.

Yayınlanma: 09:10 - 04 Ağustos 2023 Güncellenme:
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O çocuk Kurt Efe değil

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Oyuncu bir çocukla poz verince herkes oğlu sandı ama durum farklı çıktı.

Kucağındaki çocuk reklam filminde oynayan rol arkadaşı Deniz Kaya’ymış.

Çocuğun Tatlıtuğ’a benzerliği dikkat çekti.

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Stil danışmanı Başak Dizer ile 2016’da nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022’de de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına almıştı.

Zaman zaman aşk dolu pozlarını sosyal medyadan paylaşan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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