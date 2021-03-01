‘O kişiyle hiçbir ilgim yok’ demişti… Burcu Çağrı’dan Emre Altuğ’a fotoğraflı yanıt

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ’un adı, eski manken Burcu Çağrı ile aşk dedikodularına karışmıştı. Çağrı, geçen haftalarda da Instagram hesabından, “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede… Seni çok seviyorum” notuyla bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun üzerine Emre Altuğ, Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları, “Benim o kişiyle hiçbir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil” diyerek yalanlamıştı. Bu açıklamanın ardından Burcu Çağrı’nın ne diyeceği merak konusu olmuştu.

Çağrı, bugün Instagram hesabından Altuğ ile arkadaş ortamında çekilen fotoğraflarını ve isimlerini taşıyan uçak biletlerini yayınladı.

Eski manken, “Beni tanıyan ve seven yakınlarımın nezdinde yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldığım için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim” mesajını yazdı.