O Ses Almanya’da söylediği şarkıyla çok konuşulmuştu… Zeynep Avcı Bursa’da sitem etti

Katıldığı 'O Ses Almanya' (The Voice Of Germany) yarışmasında Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını seslendirerek adını duyuran Zeynep Avcı, geçen gün Bursa'da konser verdi. Dinleyicilerin sürekli 'Yalan' diye seslenişleri üzerine Avcı, "Şimdi sabaha kadar 'Yalan'ı söylersek olmaz. Zeynep Avcı başka şarkılar da söyleyebiliyor" dedi.

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Bursa’da bir mekanda müzikseverlerle buluşan Zeynep Avcı, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Sıla ve birçok sanatçının sevilen şarkılarını kendi yorumuyla seslendirdi.

Konserin üçüncü şarkısı olarak ‘Yalan’ şarkısını seslendiren şarkıcı, cover parçalar ile konserine devam etti.

“SABAHA KADAR ‘YALAN’I SÖYLERSEK OLMAZ”

Bursalı dinleyicilerin şarkı aralarında sürekli ‘Yalan’ diye seslenişleri üzerine Avcı, “Şimdi sabaha kadar ‘Yalan’ı söylersek olmaz. Başında olduğu gibi sonunda da söyleyeceğim. Ama şimdi güzel şarkılar da var. ‘Zeynep Avcı başka şarkılar da söyleyebiliyor’ diye geldim ben buraya. Herkesin istek şarkılarını tabii ki söyleyeceğim” diyerek konserine devam etti.

İki saat sahnede kalan Zeynep Avcı, konserin kapanışını söz verdiği gibi ‘Yalan’ şarkısıyla sonlandırdı. (İHA)

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