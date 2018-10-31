O Ses Çocuklar yarışmacısının ölümüne ilişkin soruşturma izni istendi

O Ses Çocuklar yarışmacısı olan ve geçtiğimiz hafta kusma ve bulantı şikayetiyle Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne giden 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın dün hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kamu görevlileri hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep edildiği belirtildi.

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O Ses Çocuklar programı yarışmacısı olan ve geçtiğimiz hafta kusma ve bulantı şikayetiyle Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne giden 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın dün hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Nazar Nur Kaya'nın ablası Hatice Kaya'nın 23 Ekim günü suç duyurusunda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Nazar Nur Kaya'nın yaklaşık 20 gün önce kusma-bulantı şikayetiyle Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gittiğini, yapılan tetkik sonucu kardeşine lupus hastalığı teşhisi konulduğunu, aynı yerde yatarak tedavi gören kardeşinin bitkisel yaşama girdiğini, kardeşinin tedavisinde kusuru bulunan doktor ve hemşirelerden şikayetçi olduğunu” beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Soruşturma kapsamında 25 Ekim'de şikayet edilen kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep edildiğinin kaydedildiği açıklamada, Nazar Nur Kaya'nın soruşturma devam ederken 30 Ekim'de aynı hastanede vefat ettiği ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Nazar Nur Kaya'nın ölüm sebebine dair otopsi raporunun İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan henüz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmadığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü bilgisine yer verildi.

