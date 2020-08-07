O Ses Türkiye 2020 seçme yerleri nereler ve seçimler ne zaman yapılacak?

O Ses Türkiye 2020 yarışmasına başvuruda bulunan binlerce aday için seçim aşaması başlıyor. Tv8’de yayınlanacak O Ses Türkiye’nin yeni sezonu için seçme yerleri duyuruldu. Acunn.com’da yer alan bilgilere göre seçim yerleri şu şekilde;
O SES TÜRKİYE 2020 SEÇME YERLERİ
8-9 AĞUSTOS 2020 / İSTANBUL – HİLTON İSTANBUL BOSPHORUS
ADRES: Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50, 34367 Şişli/İstanbul
TEL: (0212) 315 60 00
8-9 AĞUSTOS 2020 / İZMİR – MÖVENPİCK HOTEL
ADRES: Cumhuriyet Blv No 138 Pasaport, 35210 İzmir
TEL: (0232) 488 14 14
8-9 AĞUSTOS 2020 / ANTALYA– TITANIC HOTELS
ADRES: Lara Turizm Merkezi 07230 Lara, Antalya, Türkiye
TEL: (0242) 352 02 02
O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM OLACAK?
Geçen sezon yarışmada jüri olarak bulunan Seda Sayan, yeni sezonda olmayacak. Seda Sayan’ın yerine jüriye katılan isim ise Ebru Gündeş oldu. Gündei, daha önce de O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeli yapmıştı.
O Ses Türkiye jüri üyeleri, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş’ten oluşacak.