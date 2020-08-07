O Ses Türkiye 2020 seçme yerleri nereler ve seçimler ne zaman yapılacak?

O Ses Türkiye 2020 seçme yerleri nereler ve seçimler ne zaman yapılacak?

Ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye 2020 için geri sayım başladı. Yarışma öncesinde aday seçimlerinin yapılacağı yerler ve tarihler de açıklandı. Peki O Ses Türkiye 2020 seçme yerleri nereler?

O Ses Türkiye 2020 yarışmasına başvuruda bulunan binlerce aday için seçim aşaması başlıyor. Tv8’de yayınlanacak O Ses Türkiye’nin yeni sezonu için seçme yerleri duyuruldu. Acunn.com’da yer alan bilgilere göre seçim yerleri şu şekilde;

O SES TÜRKİYE 2020 SEÇME YERLERİ

8-9 AĞUSTOS 2020 / İSTANBUL – HİLTON İSTANBUL BOSPHORUS

ADRES: Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50, 34367 Şişli/İstanbul

TEL: (0212) 315 60 00

8-9 AĞUSTOS 2020 / İZMİR – MÖVENPİCK HOTEL

ADRES: Cumhuriyet Blv No 138 Pasaport, 35210 İzmir

TEL: (0232) 488 14 14

8-9 AĞUSTOS 2020 / ANTALYA– TITANIC HOTELS

ADRES: Lara Turizm Merkezi 07230 Lara, Antalya, Türkiye

TEL: (0242) 352 02 02

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM OLACAK?

Geçen sezon yarışmada jüri olarak bulunan Seda Sayan, yeni sezonda olmayacak. Seda Sayan’ın yerine jüriye katılan isim ise Ebru Gündeş oldu. Gündei, daha önce de O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeli yapmıştı.

O Ses Türkiye jüri üyeleri, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş’ten oluşacak.