O Ses Türkiye 2020’yi kim kazandı? İşte O Ses Türkiye şampiyonu…

O Ses Türkiye'de kazanan kim oldu sorusunun cevabı belli oldu! Rakiplerini eleyerek finale kadar gelmeyi başaran isimler Uygar Erdoğan ve Alkan Dalgakıran oldu. Uygar Erdoğan, O Ses Türkiye’de seslendirdiği türküler ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Alkan Dalgakıran ise yarışmanın favori isimlerinden biriydi. Peki O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte cevabı...

O Ses Türkiye'de kim kazandı sorusu cevap buldu. Aylardır süren O Ses Türkiye'de şampiyon olan isim belli oldu ve O Ses Türkiye şampiyonu yapılan finalle açıklandı. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan programı O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu halk oylaması sonucunda belirlendi. Uygar Erdoğan, Beyaz’ın takımında, Alkan Dalgakıran ise Seda Sayan’ın takımında yarıştı. Seyirciler gece boyunca SMS'leri ile yarışmacılara destek oldu. Noterden gelen verilere göre O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu. Peki O Ses Türkiye'yi kim kazandı?

2020 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

O Ses Türkiye'nin birincisi: ALKAN DALGAKIRAN

O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KİMLER KALMIŞTI?

Soner Kip: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz'un takımında

Eyüp Sultan Aylar: Hadise'nin takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan'ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise'nin takımında