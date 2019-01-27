O Ses Türkiye Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşındadır?

O Ses Türkiye yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri de Anıl Şimşek... Daha önce O Ses Türkiye'ye katılan ve umduğunu bulamayan yarışmacı yeniden şansını denedi ve bu kez finale kalmayı başardı. İşte O Ses Türkiye Anıl Şimşek hakkında merak edilenler...

O Ses Türkiye’de final heyecanı yaşanıyor. Şarkıları ve dansıyla herkesi coşturan sıradışı yarışmacı Anıl Şimşek, Hadise’nin yarışmacısı. Yarışmanın birincisi halk oylaması sonucunda belirleniyor. İşte Anıl Şimşek hakkında merak edilenler…

ANIL ŞİMŞEK KİMDİR?

O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Anıl Şimşek, yarışmaya Uptown Funk şarkısıyla katılmıştı. 2014 yılında da O Ses Türkiye'de sahne alan Anıl Şimşek, eski görüntüleri verilince duygusal anlar yaşamıştı.

1991 yılında dünyaya gelen ve hayatının büyük bir kısmı Almanya’da geçen Anıl Şimşek, ailesinin isteğiyle üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a döndü. Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Anıl Şimşek, O Ses Türkiye'deki yoluna Hadise ile devam ettiğini açıklamıştı.