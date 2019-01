O Ses Türkiye Bartu Gülhan kimdir, kaç yaşındadır?

Sevilen ses yarışması O Ses Türkiye finalistlerinden biri de Bartu Gürhan oldu. Sahneye Still of the Night şarkısıyla çıkan Bartu Gülhan, ilk performansı ile seyirciyi ve jüriyi etkiledi. Peki Bartu Gürhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar…

BARTU GÜLHAN KİMDİR?

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Bartu Gülhan, Still of the Night şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye sahnesine Still of the Night şarkısıyla çıkan Bartu Gülhan, adeta sahneyi yıktı geçti. Jüri üyelerinin dördünü birden döndürmeyi başaran yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katıldığını ve 27 yaşında olduğunu söyledi. Aslen Kütahyalı olduğunu ifade eden Bartu Gülhan, annesinin Trabzonlu olduğunu belirtti.

Murat Boz'un ‘İyi ki geldin. Kendimi uzun zamandır böyle hissetmemiştim' diye yorum yaptığı yarışmacıya diğer jüri üyeleri de övgüler yağdırdı. Acun Ilıcalı, genç yarışmacının stüdyoya annesiyle geldiğini ve enerjisini ondan aldığını söyledi. Farklı mekanlarda sahneye çıkan Bartu Gülhan profesyonel olarak müzikle ilgileniyor. Muhteşem bir performansla seyircileri mest eden Bartu Gülhan, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz'la devam etti.