O Ses Türkiye başvuruları başladı! O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır?

Yaklaşık 5 aydır Dominik'te yapılan Survivor 2020, dün akşam İstanbul'da yapılan büyük final ile son buldu ve şampiyon Cemal Can oldu. Büyük finali sunan Acun Ilıcalı, yeni sezonda TV 8 ekranlarında başlayacak olan O Ses Türkiye yarışması için de başvuruların başladığını açıkladı.
O SES TÜRKİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
O Ses Türkiye'de yarışmak isteyen vatandaşlar, www.tv8basvuru.com adresinden başvurularını yapabiliyor. Corona virüsü sebebiyle, sadece videolu başvurular kabul ediliyor.
O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM OLACAK?
Geçen sezon yarışmada jüri olarak bulunan Seda Sayan, yeni sezonda olmayacak. Seda Sayan'ın yerine jüriye katılan isim ise Ebru Gündeş oldu. Gündei, daha önce de O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeli yapmıştı.
O Ses Türkiye jüri üyeleri, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş'ten oluşacak.