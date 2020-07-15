O Ses Türkiye başvuruları başladı! O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır?

O Ses Türkiye başvuruları başladı! O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır?

TV 8’in patronu Acun Ilıcalı, dün akşam yapılan Survivor finalinde yeni başlayacak yarışmalar hakkında da bilgi verdi. Böylece, TV 8’in en sevilen programlarından olan O Ses Türkiye yarışması için de başvurular başlamış oldu. Peki, O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yaklaşık 5 aydır Dominik'te yapılan Survivor 2020, dün akşam İstanbul'da yapılan büyük final ile son buldu ve şampiyon Cemal Can oldu. Büyük finali sunan Acun Ilıcalı, yeni sezonda TV 8 ekranlarında başlayacak olan O Ses Türkiye yarışması için de başvuruların başladığını açıkladı.

O SES TÜRKİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

O Ses Türkiye'de yarışmak isteyen vatandaşlar, www.tv8basvuru.com adresinden başvurularını yapabiliyor. Corona virüsü sebebiyle, sadece videolu başvurular kabul ediliyor.

O SES TÜRKİYE BAŞVURU EKRANI





O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM OLACAK?

Geçen sezon yarışmada jüri olarak bulunan Seda Sayan, yeni sezonda olmayacak. Seda Sayan'ın yerine jüriye katılan isim ise Ebru Gündeş oldu. Gündei, daha önce de O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeli yapmıştı.

O Ses Türkiye jüri üyeleri, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş'ten oluşacak.