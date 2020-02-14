O Ses Türkiye Biran kimdir? Biran Ceren Dörter kaç yaşında?

O Ses Türkiye Biran Ceren 9 Yıl önce de yarışmaya katılmıştı. Bu kez adını yarı finale yazdırmayı başaran Biran Ceren kimdir merak ediliyor. O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye’de yarışan Biran Ceren Dörter kaç yaşında, kimdir merak ediliyor. Performansı ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Biran Ceren Dörter hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BİRAN CEREN DÖRTER KİMDİR?

İngilizce ve Almanca’yı ileri düzeyde konuşabilen Biran Ceren Dörter, Antalya’dan yarışmaya katılıyor. Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm lisesini 2009 senesinde tamamlayan Biran Ceren Dörter, Anadolu Üniversitesi’nde Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Biran Ceren Dörter de programın ilk sezonunda yarışan isimlerden biriydi. Biran Ceren Dörter, hiçbir jüri üyesini geri döndürmeyi başaramadı. O Ses Türkiye'ye ikinci kez katıldığında Lady Gaga’nın ‘Shallow’unu söyleyen Biran Ceren Dörter, tarzı ve sesiyle ‘Hadise takımı’nın en dikkat çeken vokallerinden biri.