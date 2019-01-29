O Ses Türkiye 2019’u kim kazandı? O Ses Türkiye birincileri şimdi ne yapıyor?

O Ses Türkiye 2019’u kim kazandı? O Ses Türkiye birincileri şimdi ne yapıyor?

Sevilen yarışma O Ses Türkiye'nin 2019 yılı birincisi belli oldu. Sergilediği muhteşem performans ile Ferat Üngür O Ses Türkiye'de birinci oldu. Peki O Ses Türkiye'nin geçmiş yıllardaki birincileri neler yapıyor?

Haftalardır kendilerini geliştiren yarışmacılar final performansları ile O Ses Türkiye jürisi karşısına çıktı. yarışmacılar performanslarını sergiledi ve ardından şampiyon belli oldu. Murat Boz'un daha ilk performansta finale kalır dediği Ferat Üngür birinci oldu. O Ses Türkiye önceki sezon şampiyonları kimlerdi? O Ses Türkiye birincileri şimdi ne yapıyor? İşte detaylar…

FERAT ÜNGÜR'ÜN FİNAL PERFORMANSI

Pazar akşamı yapılan üçüncü sms oylamasının sonuçları noter tarafından Acun Ilıcalı'ya teslim edildi. Ilıcalı O Ses Türkiye 2019 birincisini belirleyen sonuçları canlı yayında açıkladı. O Ses Türkiye 2019'un şampiyonu ise Ferat Üngür oldu. Murat Boz ise takımından Ferat Üngür'ün şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşadı.



O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ (TÜM SEZONLAR)

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye 6 sezondur ekranlara geliyor ve ilgiyle takip ediliyor İzleyiciler O Ses Türkiye birincileri şimdi ne yapıyor diye soruyor. İşte geçmişten günümüze O Ses Türkiye birincileri…

O Ses Türkiye finalistleri birinci oldukları dönem yıldızları parlamıştı. Ancak birinciler müzik piyasasında isimlerinden söz ettirmeyi pek başaramadılar.

2012 BİRİNCİSİ OĞUZ BERKAY FİDAN

2012 yılında gerçekleşen ilk O Ses Türkiye’de Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar jüri üyeliği yapmıştı. O Ses Türkiye 1. sezon şampiyonu ise Oğuz Berkay Fidan olmuştu.

İlk sezonu Show TV’de yayınlanan O Ses Türkiye’de Hadise’nin yarışmacısı 4.’ncü, Murat Boz’un yarışmacısı Oğuz Berkay Fidan ise birinci olmuştu.

Yarışma ilk başladığında, O Ses Türkiye hem jüri kadrosunun gücü hem de yarışmanın ilk defa seyirciyle buluşması açısından oldukça dikkat çekti. İlk yarışmada, Murat Boz’un kurduğu ekipten Oğuz Berkay Fidan birinci olarak çıkmıştı.

Oğuz Berkay’ın müzik kariyerinin nasıl şekilleneceği uzun süre konuşuldu hatta Murat Boz’un onu piyasaya nasıl süreceği merakla bekleniyordu.

Ancak Oğuz Berkay aradan geçen yaklaşık 4 senenin ardından ancak “Beni Ellerden Sayma” adlı şarkısıyla adından söz ettirebildi.

2013 BİRİNCİSİ MUSTAFA BOZKURT

O Ses Türkiye 2.sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar’dan oluştu. Murat Boz ile Hülya Avşar’ın yarışmacıları birincilik adayı oldular. Ancak finalde Mustafa Sandal’ın yarışmacısı Mustafa Bozkurt şampiyon olmuştu.

İkinci sezonun birincisi Mustafa Sandal’ın ekibinden Mustafa Bozkurt oldu ve sesinin Ahmet Kaya’ya benzerliği dışında kendisinden pek de fazla söz edilmedi.

2014 BİRİNCİSİ HASAN DOĞRU

O Ses Türkiye 3.sezonunda jüri değişikliğine gidilerek Mustafa Sandal ve Hülya Avşar’ın yerine Gökhan ile Ebru Gündeş gelmişti. 2014 yılındaki yarışmada jüri Murat Boz, Hadise, Gökhan ve Ebru Gündeş’ten oluşmuştu.

O Ses Türkiye 2014 finaline kalan 4 isim de Gökhan Özoğuz takımından çıkmıştı. Tüm dünya formatları arasında bir ilk olan bu gelişmeden sonra O Ses Türkiye 3.sezon şampiyonu Hasan Doğru olmuştu.

Üçüncü sezona geldiğimizde, O Ses Türkiye yarışmasının birincilik koltuğunda Gökhan Özoğuz’un ekibinden çıkan Hasan Doğru oturuyordu. Hasan Doğru, fiziğinden beklenmeyen bir performans sergileyerek uzun süre gündemde kalsa da müzik piyasasında üst sıralara tırmanamadı. Doğru geride bıraktığımız günlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

2015 BİRİNCİSİ ELNUR HÜSEYNOV

Hadise, Gökhan, Ebru Gündeş, Mazhar Alanson-Özkan Uğur’dan oluşan jüri üyesi ile O Ses Türkiye 4.sezonunda şampiyon Ebru Gündeş’in takımından çıktı. Eşsiz sesi ve eğitimiyle daha yarışmanın ilk gününden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Elnur Hüseynov O Ses Türkiye 2015 şampiyonu olmuştu.

O Ses Türkiye’nin Emre’den bir önceki kazananı yani dördüncü sezon birincisi, Ebru Gündeş’in takımından Elnur Hüseynov oldu. Sesi çok iyi olsa da Azeri asıllı Huseynov’un adını henüz duymayan o kadar çok kişi var ki… Huseynov ülkemizde adını pek duyurmasa da Azerbaycan’ı Eurovision’da temsil etti.

2016 BİRİNCİSİ EMRE SERTKAYA

O Ses Türkiye 5. sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Ebru Gündeş, Gökhan ve Hakan Özoğuz’dan oluşuyordu. Oldukça heyecanlı geçen bir sezona damgasını vuran O Ses Türkiye 2016 şampiyonu ise Gökhan ve Hakan’ın takımında yer alan Emre Sertkaya oldu.

2017 BİRİNCİSİ DODAN ÖZER

Geçtiğimiz sahne performanslarıyla O Ses Türkiye'ye damgasını vuran ve yarışmanın galibi olan Dodan, single çalışması ‘Yoksun' için müzikseverlerle buluştu.

Dodan, EMI – Universal Müzik Türkiye etiketiyle yayınlanan ilk single çalışması ‘Yoksun’ ile müzikseverlerle buluştu.

1995 yılında başladığı müzik hayatında bir çok şehirde, bir çok konser veren Dodan, 2005 yılında ‘Dodan Project-Benav', 2010 yılında ise ‘Şabun (Mutluluk)' isimli albümlerini yayımladı.

Müzikal çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da drama ve oyunculuk üzerine atölye çalışmalarına katılan, bu süre zarfında İzmir'den Ankara'ya pek çok festivalde sahne alıp konserler veren Dodan, ‘O Ses Türkiye'de ‘Haydar Haydar'a getirdiği yorum ile ayakta alkışlanmıştı.

Deneysel tarzı ve kendine has müzikal tavrı ile dikkat çeken Dodan, kayıtlarını Babajim Stüdyoları’nda tamamladığı ‘Yoksun’ ve ‘Huma Kuşu’nda bir kez daha türler arasındaki sınırları kaldırıyor. Volkan Öktem, Genco Arı, Volkan Hürsever gibi birçok önemli müzisyenin yanı sıra ünlü yaylı orkestrası İstanbul Strings de kayıtlarında yer aldığı ‘Yoksun'un söz ve müziği Dodan'a ait.

Erzurum Yöresi’nden sözleri anonim bir eser olan ‘Huma Kuşu’nun bestesi ise Dodan ve Erdem Altınses imzası taşıyor.

2018 ŞAMPİYONU LÜTFİYE ÖZİPEK

Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor.



Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de Pop Müzik ve Söz Yazarlığı Eğitimi alarak 2013'te mezun oldu.