O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte 2019 O Ses Türkiye şampiyonu…

O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte 2019 O Ses Türkiye şampiyonu…

O Ses Türkiye, 2019 birincisi belli oldu. Rakiplerini eleyerek finale kadar gelmeyi başaran isimler Ferat Üngür ve Umut Kaç oldu. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’de seslendirdiği türkü ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Umut Kaç ise yarışmanın favori isimlerinden biriydi. Peki O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte cevabı...