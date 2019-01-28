O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte 2019 O Ses Türkiye şampiyonu…

Acun Ilıcalı’nın TV8’de yayınlanan programı O Ses Türkiye’nin 2019 şampiyonu halk oylaması sonucunda belirlendi. Ferat Üngür, Murat Boz’un takımında, Umut Kaç ise Beyazıt Öztürk'ün takımında yarıştı. Seyirciler gece boyunca SMS’leri ile yarışmacılara destek oldu. Noterden gelen verilere göre O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu.
2019 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?
O Ses Türkiye’nin birincisi: FERAT ÜNGÜR
UMUT KAÇ KİMDİR?
Umut Kaç Beyazıt Öztürk’ün takımında yer alıyordu. Seslendirdiği türkülerle izleyicilerin beğenisini topladı.
FERAT ÜNGÜR KİMDİR?
Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde eğitim almıştır. Türkü ve rock müziklerini seslendiren Ferat Üngür, farklı türleri de söyleyebildiğini ifade etmiştir.
O SES TÜRKİYE’DE FİNALE KİMLER KALMIŞTI?
Beyazıt Öztürk'ün takımından finale kalan isimler:
Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç
Murat Boz'un takımından finale kalan isimler:
Bartu Gürhan, Ferat Üngör
Hadise'nin takımından finale kalan isimler:
Anıl Şimşek
Seda Sayan'ın takımından finale yükselebilen olmadı.