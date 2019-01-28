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O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, kaç yaşındadır?
O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, kaç yaşındadır?
Ferat Üngür kimdir, kaç yaşındadır? Farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ferat Üngür, Murat Boz'un takımında yer alıyor. Finali gören Ferat Üngür birinci olabilecek mi merak ediliyor. İşte O Ses Türkiye Ferat Üngür hakkında merak edilenler ve performansı...
Magazin 28 Ocak 2019 - 00:04

O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, kaç yaşındadır? Seyirciler tarafndan merak edilen Ferat Üngür performansı sayesinde finale çıkmayı başardı. Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye'ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye’deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı.

FERAT ÜNGÜR’ÜN PERFORMANSI

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