Ferat Üngür kimdir, kaç yaşındadır? Farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ferat Üngür, Murat Boz'un takımında yer alıyor. Finali gören Ferat Üngür birinci olabilecek mi merak ediliyor. İşte O Ses Türkiye Ferat Üngür hakkında merak edilenler ve performansı...

O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, kaç yaşındadır? Seyirciler tarafndan merak edilen Ferat Üngür performansı sayesinde finale çıkmayı başardı. Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye'ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye’deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı.

FERAT ÜNGÜR’ÜN PERFORMANSI