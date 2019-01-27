O Ses Türkiye’de finale çıkan iki isim belli oldu! O Ses Türkiye finalistleri kimler?
O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli olacak. O Ses Türkiye final bölümü 27 Ocak Pazar saat 20:00'da başlayacak. Aylardır birinci olabilmek için mücadele eden adaylar için ise heyecan dorukta. Bu akşam O Ses Türkiye birincisi halk oylamasının sonucunda açıklanacak. İşte O Ses Türkiye finalistleri…
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’de yoluna devam eden isimleri açıkladı:
Ferat Üngür
Umut Kaç