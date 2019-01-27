O Ses Türkiye’de finale çıkan iki isim belli oldu! O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye’de finale çıkan iki isim belli oldu! O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye programında bu akşam büyük bir heyecan söz konusu... Finalistler belli oldu bu akşam O Ses Türkiye birincisi belli olacak.Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan, 2018-2019 sezonunun jüri koltuğunda yer alıyor. Seyirciler "O Ses Türkiye birincisi kim olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte O Ses Türkiye finalistleri...