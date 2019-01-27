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O Ses Türkiye’de finale çıkan iki isim belli oldu! O Ses Türkiye finalistleri kimler?
O Ses Türkiye’de finale çıkan iki isim belli oldu! O Ses Türkiye finalistleri kimler?
O Ses Türkiye programında bu akşam büyük bir heyecan söz konusu... Finalistler belli oldu bu akşam O Ses Türkiye birincisi belli olacak.Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan, 2018-2019 sezonunun jüri koltuğunda yer alıyor. Seyirciler "O Ses Türkiye birincisi kim olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte O Ses Türkiye finalistleri...
Magazin 27 Ocak 2019 - 19:51

O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli olacak. O Ses Türkiye final bölümü 27 Ocak Pazar saat 20:00'da başlayacak. Aylardır birinci olabilmek için mücadele eden adaylar için ise heyecan dorukta. Bu akşam O Ses Türkiye birincisi halk oylamasının sonucunda açıklanacak. İşte O Ses Türkiye finalistleri…

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER? 

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’de yoluna devam eden isimleri açıkladı:

Ferat Üngür

Umut Kaç

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Son güncelleme: 23:17 - 27.01.2019
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