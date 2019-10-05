O Ses Türkiye jüri bloklama butonu ne işe yarıyor?

O Ses Türkiye jüri bloklama butonu ne işe yarıyor?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başladı. O Ses Türkiye yeni sezonda gelen jüri bloklama butonu merak konusu oldu. Peki O Ses Türkiye'deki jüri bloklama butonu ne işe yarıyor?

O Ses Türkiye’nin yeni sezonda geçen sezon yer alan jüride değişiklik yaşanmadı. Fakat O Ses Türkiye’ye yeni bir buton geldi. Yarışmada artık jüri bloklama butonu olacak. İşte O Ses Türkiye jüri bloklama butonu hakkında bilgiler…

JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NE İŞE YARIYOR?

O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı “Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.